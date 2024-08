Conseil régional : "avoir accueilli la mission Pégase 24 à La Réunion est une grande fierté

"La Mission Pégase 24, projection d'envergure en Asie du Sud-Est, s’est installée à La Réunion la semaine dernière. Trois appareils et leurs équipages se sont ainsi posés sur l’île : un avion de chasse, le rafale, un avion ravitailleur, l’A330 et un avion de transport de troupes et de matériel" note la Région Réunion dans un post publié ce jeudi 15 août 2024 sur ses réseaux sociaux. La Réunion est le seul territoire d’Outre-Mer à avoir accueilli la mission. Nous publions le post de la collectivité régionale ci-dessous (Photo conseil régional)