Cyber Réunion : une marque péi pour faire face aux attaques

La montée en puissance des cyberattaques dans le monde et dans les territoires ultramarins a conduit La Réunion à lancer “Cyber Réunion”, une marque dédiée à la cybersécurité. Soutenue par l’État et la Région, cette initiative vise à accompagner les acteurs locaux dans leur lutte contre les menaces numériques croissantes. (Photo : www.imazpress.com)

Face à la recrudescence des cybermenaces, La Réunion a lancé officiellement “Cyber Réunion”, un programme de cybersécurité destiné à renforcer la résilience des entreprises, des collectivités, et des associations locales. Ce projet est porté par le pôle cybersécurité de Réunion THD. Cet établissement public a été mis en place par la Région en 2018 pour favoriser l’accès numérique. Il est également engagé dans la protection de l’espace numérique réunionnais.

Cyber Réunion se veut ainsi une réponse de premier niveau aux cyberattaques. Son objectif : fournir une assistance technique et organisationnelle, avec un numéro d’appel d’urgence dédié (0262 974 999), et des ressources pour aider les acteurs locaux à identifier, prévenir, et réagir face aux incidents numériques.

En revanche, le programme ne possède pas de pouvoir de judiciarisation ni d'enquête. Les victimes seront encouragées à collecter les éléments qui permettent de déposer plainte. L’enjeu sera de se sécuriser et d'accompagner les strcutures dans le redémarrage des activités. La marque doit également "élever les niveaux de cybersécurité et de cyber résilience du territoire, informer sur les risques et les menaces et sécuriser les entreprises et organisations qui en ont besoin", indique Matthieu Druilhe, directeur cybersécurité au sein de THD.

“Nous voulons rompre la solitude des victimes d’une attaque informatique et apporter un soutien immédiat”, ajoute Parvine Lacombe, directrice de cabinet à la préfecture de La Réunion.

Grâce à une équipe de cinq spécialistes, auxquelles il faut ajouter deux analystes, Cyber Réunion va poursuivre sa mission de surveillance de la “surface d’attaque” de l’île et accompagner les entreprises vulnérables. Depuis juillet, trente sociétés locales ont ainsi été analysées et présentent de potentielles failles dans leurs systèmes.

Selon Moïse Moyal, délégué à la sécurité numérique pour les outre-mer de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), la cybercriminalité a explosé depuis la pandémie, augmentant de 80 % entre 2022 et 2023. “En 2023, 14 incidents ont été signalés à l’ANSSI, mais il est probable que ce nombre soit bien plus élevé”, précise Moïse Moyal.

En effet, beaucoup d’entreprises ne déclarent pas les attaques. Selon le délégué à la sécurité numérique pour les outre-mer, il est donc essentiel de disposer de relais locaux en matière de cybersécurité. D'autant que des infrastructures stratégiques de l’île, comme le CHU, Colipays ou encore la mairie de Saint-Pierre, ont été ciblées ces derniers mois par des attaques sophistiquées.

Cyber Réunion sera donc accessible gratuitement pour tous les acteurs institutionnels et économiques de l’île. Les particuliers sont en revanche exclus du dispositif. S’ils contactent l’assistance téléphonique, ils seront redirigés vers des acteurs compétents. En cas de menace majeure, les incidents peuvent être signalés 24h/24 via un formulaire en ligne, tandis que le service d’assistance téléphonique est disponible en journée de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Une extension de la plage horaire est envisagée pour s’adapter aux contraintes d’un cyberespace actif en continu. “L’objectif est de permettre aux entreprises de relancer rapidement leurs activités après une attaque”, explique Parvine Lacombe.

L’initiative s’inscrit dans un plan de sécurisation à long terme, aligné avec les ambitions du programme France 2030, qui vise à soutenir le développement économique par le numérique tout en garantissant une résilience face aux menaces numériques croissantes. Financé à hauteur de 600 000 euros par l’État et autant par la Région, ce programme de cybersécurité s’inscrit dans le plan national de relance cyber lancé en 2021.

En parallèle, la Région entend toujours faire de La Réunion le second territoire le mieux fibré de France et appuie le développement des infrastructures numériques, y compris les câbles sous-marins, pour désenclaver l’île. “Nous avons également renforcé notre soutien en matière de formation et de création d’emplois dans le secteur de la cybersécurité”, ajoute Maya Césari, conseillère régionale déléguée à l’innovation.

À travers la création de Cyber Réunion, l'île rejoint un réseau de centres de ressources cyber établi par l’État pour répondre aux menaces numériques de manière localisée et adaptée. “Les menaces sont globales, mais chaque territoire a ses spécificités, et il est crucial de s’adapter aux réalités locales”, insiste Moïse Moyal. D’ici la fin de l’année, 15 centres de ressources auront vu le jour, dont trois dans les territoires ultramarins.

Avec la création de cette marque, La Réunion entend bien se positionner comme un bastion de la cybersécurité dans l’océan Indien, offrant une réponse adaptée aux défis du numérique et aux besoins de protection des données. Grâce au site internet www.cyber-reunion.fr, les acteurs locaux peuvent désormais accéder facilement aux services de diagnostic et de conseil, et envisager l’avenir numérique de l’île avec davantage de sérénité.

