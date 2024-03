C'est avec tristesse et émotion que j'apprends le décès de Joël Gauvin qui a beaucoup donné à la jeunesse réunionnaise et largement contribué au développement de la pratique de la gymnastique et du badminton. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Que son exemple, son dévouement et son engagement progressiste soient un repère pour les éducateurs sportifs d'aujourd'hui et de demain.

Mes pensées affectueuses accompagnent son épouse, sa famille et ses proches dans l'épreuve qu'ils traversent.

Huguette BELLO