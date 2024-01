Près de 40.000 lycéens ont pu retrouver ce matin le chemin de leurs établissements. Je veux saluer ici la mobilisation des agents de la Région Réunion qui permet une reprise dans des conditions de sécurité optimales et avec un service de restauration pleinement assuré, quelques jours seulement après le passage du cyclone Belal.

Seul le lycée agricole Angelo Lauret de Saint-Joseph a vu sa rentrée décalée à demain, mardi, pour des travaux de sécurisation qui seront terminés dans la journée. Les internes pourront y être accueillis dès ce soir.

Chaque nouvelle rentrée scolaire est l’occasion de renouveler nos engagements pour l’éducation que nous avons placée au coeur de notre projet de mandature. Cantine à un euro, gratuité des manuels scolaires, développement du numérique éducatif, mise à disposition de protections hygiéniques, construction de deux nouveaux lycées, gratuité de l’internat pour les lycéens originaires des cirques...

Sur de très nombreux sujets, nous sommes au rendez-vous de nos engagements. Le travail se poursuit ! Toutes nos forces demeurent mobilisées pour contribuer à hisser chaque élève au plus haut de ses capacités afin de lui donner les plus grandes chances de réussite scolaire, de poursuite d’études, d’insertion professionnelle et d’épanouissement dans la vie.

Aux élèves, à leurs parents, aux enseignants et aux équipes administratives et techniques des lycées, je souhaite une excellente rentrée scolaire !

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion