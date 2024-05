Huguette Bello à l'ouverture de l'atelier Cosmétopée ultramarine à Saint-Pierre

Ce jeudi 30 mai 2024, la présidente de Région Huguette Bello a participé à l’ouverture de l’atelier Cosmétopée ultramarine organisé au CIRAD, à Saint-Pierre. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

Le "Réseau Cosmétopée ultramarine" est un projet mis en place par Cosmetic Valley pour valoriser les plantes et leurs usages traditionnels à des fins cosmétiques. La Région a identifié la fillière cosmétique comme une fillière innovante et porteuse d'enjeux de développement économique pour la Réunion. «Nous partageons la même ambition de toujours favoriser les liens entre tradition, recherche et innovation. Dans la fidélité à notre Histoire, nous faisons donc le choix de soutenir avec force nos entrepreneurs locaux de la cosmétique parce que nous croyons au travail magnifique qu’ils accomplissent.

Nous sommes ici au rendez-vous de nos engagements pour l’émergence d’une économie dynamique et fondée sur la valorisation de nos atouts : une biodiversité et des atouts naturels exceptionnels, une société humaine riche de sa diversité culturelle et surtout une jeunesse réunionnaise formée et diplômée» partage Huguette Bello.