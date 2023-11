Huguette Bello prend la présidence des régions ultrapériphériques

La présidente de Région, Huguette Bello, participe actuellement à la conférence des présidents des régions ultrapériphériques (RUP) qui a débuté ce mercredi 9 novembre sur l'île de Ténérife, aux Canaries. A l'issue de cette conférence, elle a pris la présidence des RUP pour la période 2023/2024 (Photo Conseil régional)

Dans son discours, Huguette Bello a d’abord mesuré les responsabilités qui lui incombent désormais ''pour continuer à faire entendre les voix de l’ultrapériphérie''.

Parmi les objectifs fixés de cette nouvelle présidence, elle s’est notamment engagée à structurer une plateforme d’échanges sur les énergies renouvelables, dans une logique d’échanges de bonnes pratiques et de partage d’expériences et d’expertises.

"Une présidence, c'est d'abord un relais. C'est nécessairement un temps d'action et de transmission. Et je m'inscris tout naturellement dans le prolongement des actions entreprises par mes prédécesseurs, et parmi les plus récents d'entre eux, les présidents, José-Manuel Bolieiro, Serge Letchimy et bien sûr Fernando Clavijo, que je remercie une fois encore pour l'accueil très amical qu'il nous a réservé ici à Tenerife" a déclaré Huguette Bello ce jeudi lors de sa prise de présidence.

La président de la Région a rappelé les six caractéristiques des régions ultra-périphériques : "l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief, le climat difficile, la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement au développement de ces régions".

"Ces contraintes pénalisent le développement de nos territoires, elles ne peuvent être résorbées, elles sont permanentes et c'est bien à ce titre qu'elles figurent dans le traité. Pourtant, les dispositifs pour les compenser, quand ils existent, restent temporaires, et pour certains d'entre eux, même provisoires. C'est une incohérence à laquelle il nous faudra nous atteler et qu'il nous faudra surmonter" a-t-elle souligné.

Elle a appelé à se "mobiliser dans le cadre des réflexions pour l'avenir de la politique de cohésion et recourir à notre atout juridique de l'article 349 du Traité". "Nos situations sont diverses, les enjeux sont pluriels et qu'il nous faut partir du terrain, des besoins de nos populations, qu'il nous faut du « sur-mesure »."

Huguette Bello souhaite "structurer une plateforme d'échanges sur les énergies renouvelables à partir de nos bonnes pratiques". "Riches de nos atouts naturels, nous devons intensifier nos collaborations sur nos savoir-faire respectifs, et nous enrichir mutuellement de nos expériences" a-t-elle espéré.

Elle a ssuré de son "entière disponibilité" et son attachement à "la reconnaissance de nos spécificités". "Plus que jamais, nous devons garder le cap et faire prévaloir le statut des RUP à tous les niveaux et instances de l'Europe" a-t-elle conclu.

- Huguette Bello, prend la présidence de la Conférence des Régions Ultrapériphériques-

Aux côtés des neufs représentants des RUP, cette session a réuni notamment la Commissaire européenne, Elisa Ferreira, les représentants du gouvernement des trois États membres (dont Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer), un représentant du gouvernement du Cap Vert, le Président du Comité Européen des Régions et des membres du parlement européen.

Cette séance de travail partenariale a donné l’occasion à chaque représentant des RUP de rappeler les défis que doivent relever leurs territoires, qui dans un contexte mondial incertain nécessitent l’attention totale de l’Europe.

Dans son intervention, la Présidente Huguette Bello a insisté sur le ''juste prix de la transition climatique pour les RUP'', et la nécessité ''d’inventer une gouvernance écologique capable de sensibiliser les citoyens ultramarins et de les engager dans une nouvelle dynamique plus exigeante mais nécessaire''.

Elle a également défendu la nécessité d’une ''clause d’impact social RUP pour la mise en œuvre du Pacte vert européen'', instrument

réglementaire et financier essentiel pour réussir ce virage écologique et lutter contre les crises énergétique et environnementale dans nos régions.

Enfin, la Présidente de la Région Réunion a rappelé l’impérieuse nécessité de réconcilier pour les RUP les volets internes et externes de l’Union, compte tenu de la situation géographique des RUP, de leur environnement régional dans des espaces constitués de pays tiers, et qui imposent à l’UE la mise en œuvre d’une politique de grand voisinage offrant pour les RUP des opportunités de développement économique tout en préservant leurs ressources agricoles, leur pêche et leurs entreprises.

