Une Journée pour de la diversité culturelle

Ce samedi 1er juin 2024 sur le site régional du Moca, la vice-présidente Lorraine Nativel, représentait la Région lors de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, organisée par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l’environnement de La Réunion "Kermazinaz nout zansèt, zistoir la Rényon : l'imaginaire des aïeux, contes et légendes de la Réunion ". Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion (Photo : Région Réunion)

La diversité culturelle de La Réunion est une richesse. La culture dans l’océan Indien doit être connue, protégée et valorisée. En tant qu’héritage, elle doit être transmise de génération en génération tout en s'adaptant aux mutations sociales du monde moderne.

"Nos contes oraux puisent leur racines dans la tradition ancienne de la transmission orale, où les récits étaient narrés de génération en génération pour divertir, éduquer et transmettre les savoirs et les valeurs. Parfois les peurs ancestrales aussi, mais également les espoirs d'un avenir meilleur! Nos zistwar Larényon sont empreintes de merveilleux, de mystère, de poésie, reflétant le mélange harmonieux des traditions malgaches, africaines, indiennes, chinoises et européennes qui composent le caractère unique de notre territoire. Au-delà du divertissement, le racontaz zistoir à La Réunion revêt également une dimension éducative et identitaire. Cette pratique vivante et dynamique incarne la richesse et la diversité culturelle de l'ile, favorisant les échanges interculturels, le respect mutuel mais également la valorisation des traditions locales" déclare Lorraine Nativel.