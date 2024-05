Saint-Paul : les boulangers-pâtissiers à l'honneur pour la Fête du pain 2024

Ce samedi 4 mai, la Fédération Réunionnaise des Artisans Boulangers-Pâtissiers, en partenariat avec la Région Réunion, organise la fête du pain au Centre des arts et de culture, Cimendef, à Saint-Paul. Au programme de cette journée : animations, brunch créole gratuit, et un concours exclusif autour du macatia entre professionnels du milieu. L'événement a pour objectif de "faire découvrir les métiers, l'artisanat local et les différentes recettes de pain du monde entier", souligne la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dès 8h30, les artisans et boulangers-pâtissiers vous accueilleront pour déguster un brunch créole gratuit. Jusqu'à 15h30, vous pourrez découvrir les techniques du savoir-faire local à travers les différentes recettes de pain.