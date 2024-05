La Possession : inauguration de la piste de sécurité routière

Ce mardi 21 mai 2024, la piste de sécurité routière de La Possession a été inaugurée en présence de Huguette Bello, Présidente de Région. Elle a pour objectif d'enseigner les règles de la route aux plus jeunes et "sera un outil pédagogique formidable pour les écoles de La Possession et leurs élèves de CM1 et CM2", garantit la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région)

Près de 600 jeunes possessionnais seront accueillis sur cette piste chaque année.

"Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons réflexes en matière de circulation routière, à pied, à vélo, comme passager de voiture ou de car. Nos objectifs en matière de mobilités douces ne seront pleinement accomplis que si chacun peut circuler sans avoir le sentiment de se mettre en danger", affirme Huguette Bello.

"La sécurité sur les routes est une priorité ! Et elle est l’affaire de tous !", rajoute-t-elle.