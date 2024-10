La présidente de la Région s'exprime suite à la disparition d’Abdéali Goulamaly

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la disparition d’Abdéali Goulamaly. C’est une grande perte pour La Réunion et je tiens à lui rendre l’hommage qu’il mérite. Abdéali Goulamaly a apporté une contribution éminente au développement industriel de La Réunion. Il réunissait toutes les qualités d’un grand capitaine d’industrie. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

C’était un pionnier de l’industrie réunionnaise, initiateur et co-fondateur de l’ADIR. Visionnaire et innovateur, il a développé des activités dans des secteurs stratégiques pour l’économie réunionnaise avec la volonté de l’inscrire dans une dimension nationale et internationale, notamment dans l’océan Indien.

D’abord connu pour avoir implanté l’entreprise Mauvillac au Port, Abdéali Goulamaly a ensuite développé les activités du groupe dans le secteur de la pêche, que ce soit la pêche traditionnelle ou la pêche hauturière avec l’Armement des Mascareignes. Il était notamment présent à Madagascar, et surtout au Mozambique où il a développé des activités dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

Président de l’École d'Apprentissage Maritime de La Réunion, il était très impliqué dans le développement du Grand Port Maritime de La Réunion dont il voulait faire un véritable hub dans l’océan Indien. Il n’a cessé de militer pour la création d’une grande compagnie maritime régionale.

Préoccupé par le désenclavement de La Réunion, Abdéali Goulamaly a aussi été précurseur du développement de la téléphonie mobile en créant la société SRR, intégrée ensuite à SFR. La première antenne de la téléphonie mobile avait été posée sur le toit du bâtiment du SIVOMR, appelé le "crayon". Au diapason des évolutions technologiques, il a ensuite investi dans les câbles sous-marins de fibre optique avec la société Zeop.

Dans un autre domaine, il a été à l’origine, avec Alain Séraphine, de la création de la SEM Pipangaï, pour la production de films d’animation et a toujours accompagné l’Institut de L'Image de l'Océan Indien. Abdéali Goulamaly avait une haute préoccupation des enjeux géo-politiques, prenant des initiatives pour que La Réunion saisisse les opportunités offertes par son positionnement géo-stratégique sur l’axe entre l’Asie et l’Afrique. C’est un grand capitaine d’industrie visionnaire qui nous quitte.

Je salue sa mémoire avec le plus grand respect. À ses proches et à sa famille, j’adresse, au nom de l’ensemble du Conseil régional et en mon nom personnel, mes plus sincères condoléances.