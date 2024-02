La Présidente Huguette Bello a rencontré la ministre de la Santé

Ce lundi 26 février, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a tenu une réunion avec la Présidente de Région, Huguette Bello, pour discuter de la situation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo Sly/www.imazpress.com

Madame Vautrin a d’abord tenu à manifester l’attention qu’elle accorde au CHU de La Réunion en précisant que l’enveloppe exceptionnelle de 40 millions d’euros qui lui est attribuée fait partie de ses premières décisions depuis son arrivée, il y a sept semaines, au ministère de la Santé.



S’agissant de l’application du nouveau taux de coefficient géographique, la ministre s’est engagée à accélérer la mise en œuvre des trois points supplémentaires. À cet égard, elle a insisté sur le fait que la mission flash annoncée sera une mission d’appui et non de contrôle.



L’objectif de cette mission d’appui sera de documenter les causes structurelles du déficit, c’est-à-dire l’ensemble des surcoûts des missions assurées par le CHU sans compensation par l’État ou avec des compensations insuffisantes. C’est le cas des évacuations sanitaires en provenance de Mayotte, des interventions hyper- spécialisées du CHU (chirurgie de malformations cardiaques, greffes de moelle osseuse...) ou encore de la recherche qui est l’une des missions fondamentales des CHU.

En liaison avec l’ouverture du 2e cycle des études de médecine à La Réunion, la ministre de la Santé a fait part également de son soutien pour le recrutement des enseignants hospitalo-universitaires à l’UFR Santé. Cette question sera abordée au cours de son entretien avec la ministre de l’enseignement supérieur qui aura lieu dès ce mardi 27 février 2024.