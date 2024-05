La Région à l'inauguration du complexe Aqualoisirs Francis-Nicole de Terre-Sainte

La Présidente de Région, Huguette Bello, était présente à Saint-Pierre ce lundi 6 mai 2024, pour l’inauguration du complexe sportif Aqualoisirs de Terre-Sainte. Ce nouvel équipement sportif abrite trois bassins de natation et une salle d’arts martiaux. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

Le projet a été soutenu par la Région Réunion avec la mobilisation des fonds européens. Ce sont plus de 12 millions d’euros qui ont été engagés sur les fonds FEDER, soit près de 90 % du coût total du projet.

«C’est en toute cohérence que la Région Réunion a accompagné et soutenu ce projet qui contribuera, aussi, à l’indispensable rééquilibrage de notre territoire en terme d’infrastructures. Les tailles modestes et l’ancienneté des piscines saint-pierroises ne permettaient plus d’assurer une qualité d’apprentissage de bon niveau eu égard notamment de l’évolution démographique de la commune. L’intérêt de l’apprentissage de la natation est indiscutable. Savoir nager c’est une richesse culturelle. C’est aussi un outil d’émancipation pour nos enfants», souligne Huguette Bello.

L'entrée sera gratuite pendant toutes les vacances, soit jusqu'au dimanche 19 mai.

- Infos pratiques -

Horaires d'ouverture du complexe:

Lundi au vendredi : 13h-18h

Samedi : 14h-18h

Dimanche : 9h-12h et 14h-18h

Renseignements au 0262 96 64 25