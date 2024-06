La Région à la commémoration de l’appel du 18 juin

Ce mardi 18 juin 2024, la vice-présidente Céline Sitouze et la conseillère régionale Laetita Lebreton étaient à Saint-Denis et à Saint-Paul pour la commémoration de l’appel du 18 juin. Cette dernière marque l'anniversaire du discours prononcé par le général Charles de Gaulle en 1940. "Chaque année, cette journée est l'occasion de rendre hommage aux résistants, de célébrer les valeurs de courage et de détermination, et de rappeler l'importance de la liberté", évoque la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région)

La commémoration de l'appel du 18 juin marque l'anniversaire du discours prononcé par le général Charles de Gaulle en 1940. Depuis Londres, il exhorte les Français à refuser la défaite face à l'Allemagne nazie et à continuer la lutte pour la liberté. Cet appel symbolise le début de la Résistance française et l'esprit de résilience face à l'occupation.