La Région achète une partie de l’hôtel Bellepierre, l’Institut d’études en santé Nord y sera installé

Réunie ce vendredi 25 octobre sous la Présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a voté à l’unanimité l’acquisition par la collectivité régionale d’une partie de l’hôtel Bellepierre, situé à Saint-Denis, en vue d’y installer les futurs locaux de l’Institut d’études en santé Nord. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"C’est une réponse concrète et pragmatique à la nécessité d’offrir un cadre d’apprentissage optimal aux étudiants. L’IES Nord est installé depuis une douzaine d’années dans des bâtiments modulaires situés les terrains de l’ancien hôpital du Camp Ozoux, dans des conditions précaires et inadéquates" rappelle la Région ce vendredi.

Dans le cadre de ses compétences en matière de formations sanitaires et sociales, la Région Réunion a été sollicitée par le CHU de La Réunion pour cette acquisition de l’hôtel Bellepierre qui, en raison de sa proximité avec le site hospitalier Félix Guyon, "représente un intérêt majeur en ce qui concerne la desserte, l’exploitation, et les échanges avec les professionnels de santé en exercice".

"À l’issue de son acquisition définitive par la Région Réunion, pour un montant de 7 612 491 euros, le site fera l’objet d’une transformation sur une superficie de 5000 m2 afin d’y installer l’ensemble des formations en santé de l’IES Nord : l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), l’Institut de formation des Aides-Soignants (IFAS) et l’Institut de Formation des Ambulanciers (IFA)" détaille la collectivité.

Le site accueillera à terme près de 500 étudiants et une trentaine de personnels permanents.

Le coût du projet d’extension et de réhabilitation, qui 'répondra aux critères de développement durable et à toutes les exigences pour un enseignement de qualité" assure la Région, est estimé à 18 millions d’euros. Les études et concours dureront trente mois et les travaux seront réalisés en deux phases de dix-huit et douze mois.



"Grâce à cet investissement, les futures promotions d’élèves infirmiers, aides-soignants et ambulanciers bénéficieront enfin de conditions décentes pour leurs formations. C’est la traduction concrète de la priorité accordée à l’investissement pour le développement humain par la Région Réunion" conclut la collectivité.