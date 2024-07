Ce mercredi 3 juillet, la conseillère régionale Patricia Profil a représenté la Région Réunion au Palais de la Source pour la célébration de la fête nationale malgache. Cet événement marque un moment de solidarité et de partage entre La Réunion et Madagascar, renforçant les liens culturels et historiques entre les deux îles. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région. (Photos : Région Réunion)