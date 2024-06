La Région : des lycéens à la rencontre d'une aviatrice paraplégique

Ce vendredi 21 juin 2024, la conseillère régionale Evelyne Corbière Naminzo a accueilli les élèves du lycée Lislet Geoffroy, en présence de Dorine Bourneton, première femme aviatrice paraplégique et pilote de voltige. L'occasion pour elle de partager et d'échanger avec les élèves sur son parcours remarquable, ses défis et ses succès depuis son accident. Son témoignage puissant a montré comment son handicap ne l’a pas empêchée de réaliser son rêve. Elle est devenue une source d'inspiration pour tous, démontrant que la détermination et la passion peuvent surmonter toutes les barrières. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)