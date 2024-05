La Région en visite dans une exploitation agricole impactée par Belal

Ce mercredi 15 mai 2024, le conseiller régional Jean-Bernard Maratchia était présent à Sainte-Suzanne aux côtés de la ministre déléguée chargée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, pour la visite d’une exploitation agricole. Ils ont rencontré Jérôme Sornom, horticulteur, dont l'exploitation avait été sinistrée par le cyclone Belal. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

La Région Réunion indique se tenir "aux côtés de ces femmes et de ces hommes qui nous nourrissent et assumer toutes ses responsabilités pour favoriser l’essor d’une agriculture réunionnaise forte et durable, dans un objectif de souveraineté alimentaire".

