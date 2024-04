Saint-André : la Région et Aurore Bergé en visite au lycée Sarda-Garriga

Ce mercredi 24 avril 2024, la vice-Présidente de Région, Céline Sitouze, et la conseillère régionale Stéphanie Poiny-Toplan, étaient au lycée Sarda-Garriga de Saint-André, lors de la visite d'Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)

L’occasion de riches échanges avec des élèves particulièrement investis sur le sujet de la lutte contre les préjugés.