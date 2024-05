La Région et Marie Guévenoux à l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité

Ce mardi 15 mai 2024, Lorraine Nativel, Vice-présidente de la Région, s’est rendue dans les locaux de LADOM (l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité) dans le cadre de la visite de Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer. La délégation a pu rencontrer le personnel présent puis échanger avec des bénéficiaires autour de la question de la mobilité Réunion-Hexagone. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

"Le travail conjugué de la Région Réunion et de l’État a permis de développer une politique de mobilité plus cohérente et plus efficace au profit des Réunionnaises et des Réunionnais", souligne la Région.