Ce vendredi 19 avril 2024, la Présidente de Région, Huguette Bello, était présente aux côtés du Président de la Fédération Tamoul de La Réunion, Jean-Luc Amaravady, et du Consul général de l'Inde, Bhupendra Singh, pour célébrer le nouvel an tamoul 5125. Associations et acteurs culturels étaient rassemblés au MoCA de Montgaillard, à Saint-Denis, à l'occasion de cette fête, pour partager les traditions indiennes. Nous publions le post de la Région ci dessous (Photo : Région Réunion)