La Région : hommage aux victimes des crimes de Vichy

Ce dimanche 21 juillet 2024 s'est déroulée la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d'hommage aux "Justes" de France. La Région a rendu hommage aux victimes des crimes de Vichy et a commémoré le courage des Justes de France, ces hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour sauver les innocents. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photo : Région Réunion)

Patrice Boulevart, vice-président de la Région, déclare : "il ne faut jamais oublier notre histoire et ses horreurs. Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de repenser à notre passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous devons toujours garder en tête les valeurs de la République : Liberté, Égalité et Fraternité.”