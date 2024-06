La Région : Huguette Bello présente à la 29ème étape du relais de la flamme

La 29ème étape du relais de la flamme olympique a été clôturée par l’allumage du chaudron olympique au Jardin de l’État le mercredi 12 juin 2024. La présidente Huguette Bello était présente pour ce moment ô combien historique, aux côtés d’élus locaux. Nous publions ci-dessous le post Facebook la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Huguette Bello déclare : "Le sport est un fait social majeur. Et la vie sportive dans chaque territoire et chaque commune réunionnaise, avec ses clubs, ses événements, ses infrastructures sont tout autant des plateformes qui peuvent faciliter un processus d’intégration des jeunes générations.

L’enjeu qui nous mobilise, c’est parfois, de former de futur.e.s championnes et champions. Mais il s’agit le plus souvent, d’accompagner nos enfants, de les aider à grandir en bonne santé.

C’est cela le message que je veux leur adresser aujourd’hui. Le sport les aidera à être demain des adultes accomplis et riches de la diversité de leurs talents !"