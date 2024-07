La Région : Karine Nabenesa félicite les diplômés de l'Institut régional du travail social (IRTS)

Le gala de fin d'année de l'IRTS de La Réunion s'est déroulé sur le site régional du Moca, le vendredi 12 juillet 2024, en présence Karine Nabenesa, vice présidente de la Région, et organisé par l'Association de recherche et de formation en intervention sociale océan indien (ARFIS OI). Cet organisme est un acteur fort de la formation en travail social à La Réunion et à Mayotte. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion (Photos : Région Réunion)

Les formations soutenues par le Fonds social européen (FSE) et la Région Réunion, permettent une insertion professionnelle rapide, avec un taux d'emploi de 94 % six mois après l'obtention du diplôme.

"La Région est un partenaire fidèle de l’IRTS. Cette institution forme des générations de Réunionnaises et de Réunionnais à des métiers ô combien précieux. Ma profonde conviction est que l'attention que nous porterons collectivement à la santé, à la dépendance et au grand âge sera sans aucun doute le marqueur le plus sûr de La Réunion plus juste, plus égalitaire et plus solidaire. Félicitations aux diplômés pour votre persévérance et les compétences acquises. La Réunion a besoin de vos talents. Merci aux professeurs et au personnel de l'IRTS pour leur engagement. Ensemble, nous continuerons à avancer vers un avenir prometteur" déclare Karine Nabenesa , vice-présidente de la Région déléguée à la formation professionnelle et l’apprentissage.