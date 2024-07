Région Réunion : remise des diplômes de Master 2 de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation

Ce mercredi 10 juillet 2024, la vice-présidente déléguée à l’éducation, Céline Sitouze a représenté la Région lors de la première cérémonie de remise des diplômes de Master 2 de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) 2023-2024, organisée par l’association INSPÉ sur le site régional du Moca. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

“Pour vous qui êtes destinés à enseigner, l’éducation est fondamentalement une question d’amour, de passion pour le métier d’enseignant. Cette passion vous mènera à devenir de bons enseignants ! Quand on a la passion, on ne rechigne pas à se former davantage, car il est crucial de prendre en considération les besoins des élèves que nous accueillons. Cela nous pousse ensuite à chercher les meilleures pédagogies possibles pour faire en sorte que ces enfants réussissent. C’est de notre responsabilité, et c’est aussi de la vôtre, vous qui êtes les futurs enseignants de demain” déclare Céline Sitouze.

