La Région lance la marque territoriale "La Réunion"

La Région Réunion a lancé, du 23 novembre au 17 décembre dernier, en collaboration avec les acteurs institutionnels et économiques du territoire, la consultation Alon mèt La Réunion en Lèr ! à destination des Réunionnais.es. Un travail de réflexion créative autour du territoire mené avec pour objectif : la création d’une marque pour La Réunion. Après la phase de consultation, la Région entre dans la phase opérationnelle et lance sa stratégie de "valorisation des atouts du territoire pour mieux rayonner et accompagner les acteurs locaux dans leur développement" (Photo sly/www.imazpress.com)

"Mieux nous faire connaître pour ouvrir de nouveaux potentiels pour nos entreprises à l'international, c'est le point de départ de la création d'une marque pour La Réunion. Cette démarche de marketing territorial s'appuie sur les besoins de nos acteurs économiques ainsi que sur la stratégie de développement de la Région définie dans le cadre de La Nouvelle Économie" déclare Huguette Bello, présidente de Région.

"Bien plus qu'un logo, la marque La Réunion est la traduction d'une véritable stratégie de rayonnement, qui doit nous permettre de mieux valoriser nos atouts, de renforcer notre notoriété, de mettre en avant nos compétences locales et de multiplier les opportunités pour notre territoire" assure-t-elle.

Après le travail de création, une nouvelle phase s'ouvre dans la mise en œuvre de la stratégie de marketing territorial, avec deux grands rendez-vous qui permettront de lancer la marque au niveau national : la présence de la Région sur le salon ViVaTech ainsi qu'un événement en marge du tournoi international de Roland Garros.

La création d'une marque territoriale répond "à un besoin fort exprimé par les acteurs économiques du territoire pour soutenir leurs efforts d'internationalisation et plus largement, l'attractivité économique de La Réunion.

92,3 % des 1067 sondés ont répondu favorablement à la création d'une marque de territoire.

Les missions du comité de marque :

• Représenter la diversité des acteurs socio-économiques du territoire de La Réunion.

• Veiller à la bonne adéquation de la stratégie marketing territorial régionale avec les besoins et attentes des acteurs socio-économiques.

• Relayer et faciliter l'appropriation de la stratégie de marketing territorial auprès des acteurs socio-économiques du territoire.

• Proposer des outils et actions pertinents aux acteurs socio-économiques du territoire.

• Mobiliser et fédérer les acteurs socio-économiques du territoire.

• Suivre les résultats de la marque.

La marque vise "à proposer une identité et des actions transversales qui évoquent le territoire dans sa globalité, au-delà d'une approche sectorielle".

Économie, innovation, nouvelles technologies, industries culturelles et créatives, sport, éducation, formation professionnelle, recherche, médicale, agriculture, gastronomie et produits du terroir, sciences humaines et sociales,...: la marque est un outil "pour tous les acteurs locaux qui souhaitent s'en saisir, et plus particulièrement ceux engagés dans une démarche d'export ou d'internationalisation des produits, savoir-faire, entreprises et talents de La Réunion".

La marque pourra être utilisée pour des campagnes de communication, des opérations marketing, de l'événementiel, des salons, manifestations culturelles ou sportives, conférences,...

L'adhésion au dispositif est gratuite. Les entreprises doivent cependant avoir un ancrage à La Réunion, et avoir vocation à l'export et à l'internationalisation. Plus d'informations ici.