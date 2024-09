La Région lance son mois de la formation professionnelle

Le mois de la formation professionnelle débute ce vendredi 6 septembre 2024. Organisé par la Région, cet événement a pour objectif de promouvoir et d'informer sur les opportunités que peuvent apporter le parcours de formation professionnelle. Les prochaines semaines seront ponctuées de rencontres, d'ateliers et de séminaires organisés sur tout le territoire, offrant à chacun l'occasion de découvrir, d'échanger et de construire son avenir. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

"Depuis notre arrivée, nous avons à plusieurs reprises indiquer que la formation serait au cœur des priorités. Les résultats sont très concrets, avec 10.000 nouvelles places ouvertes" déclare Huguette Bello, présidente de Région. "Nous avons un objectif équivalent pour l’année 2024" annonce-t-elle.

"Notre ambition est portée par un budget de 100 millions d'euros, qui a donc atteint un niveau historique. Nous avons aussi fait en sorte de revaloriser la rémunération des stagiaires" souligne l'élue.

Elle rappelle par ailleurs qu'en mai dernier, la Région a voté pour le principe de gratuité des transports pour les stagiaires, mais aussi pour la mise à disposition de locaux et lieux de vie pour ces derniers. Des projets qui restent à concrétiser.

Concernant le mois de la formation professionnelle, la Région "œuvre avec détermination pour que cet outil joue pleinement son rôle dans l’émancipation" déclare Karine Nabenesa, vice-présidente en charge de la formation professionnelle.

"Il n’y a pas qu’un chemin qui mène à la réussite, et pour beaucoup ce chemin est escarpé. C’est là toute la puissance de la formation professionnelle : pouvoir remettre le pied à l’étrier, avoir une opportunité de se réconcilier avec soi-même" affirme-t-elle.

Pour ce mois, la Région voulait une "démarche inédite", avec une stratégie du "aller vers". "Nous allons profiter de l’événement pour rencontrer et écouter les acteurs du secteur pour nous aiguiller au mieux dans notre stratégie. Il faut sortir des sentiers balisés. Quand 80% des jeunes en première année d'université ne valide pas leur année, et que 4000 jeunes quittent l’université chaque année, il faut montrer qu'une autre voie est possible."

Un "kar loriantasyon" va donc sillonner l’île pour informer sur les formations professionnelles disponibles dans l'île. Des ateliers spécifiques animés avec la cité des métiers seront organisés "pour aller à la rencontre d’un public plus averti pour relever leurs point de vue sur l'offre disponible dans l'île" détaille Nadine Caroupanin, directrice générale adjointe du développement humain et solidaire de la Région.

"Ce mois inédit est l’occasion pour la Région et ses partenaires d’aller à la rencontre des Réunionnais. 7 rencontre hors les murs seront organisées, Lo kar loriantasyion démarrera ce lundi, tandis qu'un salon de l’orientation, de la formation et de l'emploi se tiendra le 27 septembre" ajoute-t-elle.

A l'avenir, la Région souhaite péreniser cet événement.