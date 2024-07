La Région partenaire historique de la Fête du chouchou

Du 26 au 28 juillet 2024, la ville de Salazie accueillera la 19e édition de la Fête du chouchou. C'est un événement majeur de l'agriculture péï, dont la Région Réunion est partenaire historique. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photos : Région Réunion)

"L’agriculture est un incontournable de La Réunion, et je tiens à ce que les travailleuses et travailleurs qui façonnent cette terre que nous aimons sachent que la Région les soutient. Salazie produit plus de 90% des chouchous de La Réunion, il est donc important de reconnaître l’immense travail fourni par ses agriculteurs. L’agriculture et La Réunion sont indissociables, et c’est notre devoir d’aller de l’avant tout en respectant l’héritage de nos ancêtres. Nous avons l’ambition d’écouter, dynamiser et moderniser le paysage agricole de l’île" déclare Jean Bernard Maratchia, conseiller régional délégué aux affaires agricoles et à l'économie sociale et solidaire.