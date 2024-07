La Région présente dans le Forum des sports du Club France

Véritable écrin au sein du forum des sports, le stand de La Réunion attire de nombreuses personnalités sportives, culturelles et politiques. Anne Hidalgo, Maire de Paris, Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, Président du Comité d’Organisation des Jeux olympiques, ou encore Yannick Borel, médaillé d’argent à l'épée sont ainsi venus profiter des richesses de l'île. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photos : Région Réunion)

À l’image de la section sportive du collège Les Tamarins de Saint-Pierre ou des enfants du programme Athlécoles de Saint-Paul, les Réunionnais.e.s qui se trouvent à Paris sont chaleureusement invité.e.s à nous rendre visite.

La Réunion est le seul territoire d'Outre-Mer à bénéficier d'une visibilité au sein du Club France. Il s'agit d'une occasion nique de promouvoir les talents sportifs locaux et de renforcer l'attractivité l’internationale de l'île.