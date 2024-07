La Région : remise des billets d'avion des étudiants en mobilité vers le Canada

Ce mardi 30 juillet 2024, des étudiants ont reçu au Moca à Saint-Denis, avec la Région Réunion, leur billet d'avion pour leur projet de mobilité vers le Québec. Le dispositif Étudier et vivre au Québec a été développé dans le cadre d’une coopération entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur du Québec, la Fédération des Cégeps - Collège d'enseignement général et professionnel - et le Conseil Régional de La Réunion. Il permet à des étudiants réunionnais de réaliser leurs études au Québec, à travers un programme de formation technique de trois ans au sein des Cégeps de diverses régions du Québec. L’obtention de leur diplôme leur permettant par la suite d’intégrer le marché du travail québécois et canadien. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région (Photos : Région Réunion)

Cette coopération vise à promouvoir et diversifier la politique régionale de La Réunion en matière de mobilité, avec un objectif clair et constant d’acquisition d’expériences professionnelles voire d’insertion durable dans un environnement accueillant et porteur d’emplois. Elle vise aussi à permettre au Québec de répondre à une demande de main d’œuvre qualifiée dans de nombreux secteurs du marché de l’emploi dans les Régions du Québec. Plus concrètement, elle vise à permettre à des étudiants réunionnais de réaliser leurs études au Québec, à travers un programme de formation technique de trois ans au sein des Cégeps de diverses régions du Québec. L’obtention de leur diplôme leur permettant par la suite d’intégrer le marché du travail québécois et canadien.

- Contribution de l'accord -

- Répondre au fort taux de chômage actuellement à la Réunion pour le 18-24 ans

- Favoriser la venue de Réunionnais dans les régions du Québec qui manifestent une volonté de les accueillir et répondre à une importante demande du marché de l’emploi

- Faciliter leur adaptation pendant le cursus de formation scolaire

- Accompagner l’intégration de celles et ceux qui auront choisi d’y mener une première expérience professionnelle et de s’installer de façon durable au Québec

- Ce dispositif met en exergue d'autres enjeux -

- Développer chez les jeunes réunionnais une ouverture sur le monde

- Investir aujourd’hui pour enrichir La Réunion de demain

- Exporter la culture réunionnaise

- Établir des liens économiques et sociaux entre la Réunion et le Québec

Depuis avril 2007, le Conseil Régional a recruté une chargée de mission basée sur le territoire québécois pour suivre et accompagner l’intégration des réunionnais notamment, à travers la mise en œuvre d’un plan d’actions réalisé en partenariat avec les partenaires locaux québécois.

Depuis 2004, qui marquait l’année de la première cohorte du dispositif, plus de 3 265 étudiants ont pu bénéficier du dispositif, qui offre l’opportunité à des étudiants, lycéens et demandeurs d’emploi de réaliser des études dans plus de 15 secteurs professionnels différents, afin d’obtenir un diplôme de technicien supérieur qualifié et d’intégrer le marché du travail au Québec et au Canada.

- La remise des billets d’avion : un évènement important et symbolique pour les étudiants -

Après plusieurs mois de préparation suite à l’acceptation de leur candidature au dispositif Étudier et vivre au Québec, les 72 étudiants de la cohorte 2024 s’envoleront pour Montréal les 6 et 7 août prochains pour intégrer leur formation dans un Cégep.

Cette année, les secteurs d’activité les plus demandés sont :

-Les services sociaux, éducatifs et juridiques

-La communication et la documentation

-La santé

-L’administration et l’informatique

La Région Réunion, avec le co-financement de l’Europe, prend en charge la totalité du billet d’avion Réunion-Québec. La Présidente de Région a souhaité rencontrer ces étudiants à l’occasion de la remise de leur billet, qui représente un moment fort et symbolique dans leur projet de mobilité. L’évènement se déroulera sur le site régional du Moca, le mardi 30 juillet 2024.

- Un dispositif de mobilité co-financé par la Région Réunion et l’Europe -

La Région et l’Europe accompagnent les jeunes pour une mobilité réussie. Ainsi, le dispositif

"Étudier et Vivre au Québec" comprend :

- le remboursement du billet aller-retour Maurice jusqu’ à 300 € maximum pour la réalisation des relevés biométriques

- Une prise en charge à 100 % du billet d’avion Réunion/Paris et du billet Paris/Montréal

- Une prime d’installation de 800 €

- Une allocation de 700 € mensuels relatifs aux frais de subsistance sur la période de formation

- Un billet retour Montréal/Paris et Paris/Réunion jusqu’à deux ans après l’obtention du diplôme

- Un accompagnement renforcé des étudiants -

À travers le processus de promotion, de recrutement et d’intégration du dispositif Québec, les étudiants sélectionnés bénéficient d’un encadrement de qualité de la part des Cégeps et de La Région Réunion.

Un accompagnement est réalisé afin de préparer les élèves avant leur départ au Québec puis tout au long de leurs années de formation jusqu’à l’obtention de leur diplôme :

- Séances d’information pour se préparer au départ

- Accompagnateurs lors du voyage Réunion-Québec et accueil des Cégeps et de la chargée de mission Québec à l’arrivée

- Suivi scolaire sur place

- Réalisation de 2 tournées de la chargée de mission Québec par année dans les établissements :

› Tournée au mois d’octobre pour l’accueil des étudiants de 1ère année et suivi individuel avec les étudiants en éventuelles difficultés scolaires ou psycho-sociales

› Tournée d’hiver au mois de février pour le bilan de fin de parcours des étudiants finissants et la préparation à la transition du statut d’étudiant au statut de travailleur - encadrement pédagogique par chaque Cégep

- Les chiffres clés du dispositif "Étudier et vivre au Québec" -

-Plus de 3265 étudiants ayant bénéficiés du dispositif depuis 2004

-15 Cégeps partenaires

-15 secteurs d’activité

-Plus de 50 filières d’études

-259 étudiants accompagnés sur la session 2023/2024 (cohorte 2019 à 2023)

-2, 3 millions d’euros engagés pour la cohorte 2024 dont 2 millions d’euros de FSE

- La politique volontariste de la Région pour accompagner les jeunes dans leurs études -

La Région Réunion intervient également sur d’autres dispositifs en faveur des étudiants inscrits

à la Réunion et en mobilité, dont certains co-financés par l’Europe, et visant notamment à :

– diversifier les cursus d’études à l’international et favoriser le rapprochement des étudiants réunionnais des bassins d’emploi porteurs

– accompagner l’installation des étudiants

– faciliter leur inscription

– favoriser les pratiques professionnelles en vue d’une insertion professionnelle ultérieure

Plus de 8000 aides ont été accordées sur la session 2023/2024. Pour la nouvelle session, la Région Réunion a engagé plus de 12 millions d’euros sur ces dispositifs d’aides aux étudiants. La campagne de bourses 2024/2025 a débuté le 08 juillet 2024. Les demandes se font de manière dématérialisée sur le portail des démarches de la Région Réunion.