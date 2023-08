La Région Réunion célèbre la 76ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde

La Région Réunion a organisé ce mardi 15 août 2023, a célébré le 76ème anniversaire de l’Indépendance de l’Inde au Moca à Saint-Denis. Présente lors de la cérémonie, la présidente Région Huguette Bello a déclaré : "Cette célébration constitue indéniablement d’un temps fort. Il s’agit pour nous Réunionnais de faire unité et de manifester notre volonté d’ouverture au monde. Nous participons aussi à travers cette commémoration à célébrer la liberté et le courage de ses femmes et hommes, qui ont contribué par leur lutte, leur désir de dignité, de liberté, à l’universalité des droits humains." dans le communiqué que nous publions ci-dessous

La Présidente de Région, Huguette Bello, était aux côtés du Consul Général de l’Inde à La Réunion, J.N Majhi. Les Vice-Présidentes Sitouze Céline, Amandine Ramaye, Ericka Bareigts, ainsi que les Conseillers Régionaux Frédéric Maillot, Jean-Hugues Ratenon, Evelyne Corbière, Jean-Bernard Maratchia, et Mickael Sihou ont également participé aux festivités.

"Nous célébrons l’esprit de liberté de notre nation. A travers cette cérémonie, nous rendons hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour briser les chaînes du colonialisme, allumant une flamme d’indépendance, qui bat encore dans nos cœurs.

L’Inde et la France partagent un lien d’amitié profond, basé sur des valeurs de droit et de liberté démocratique.

Les liens historiques entre l’Inde et La Réunion remontent au XIXe siècle. La Réunion et l’Inde tissent des liens culturels et économiques très forts.

Réaffirmons ensemble la paix dans le monde et la prospérité de notre monde. Le monde est une seule famille. Vive l’Inde, Vive La Réunion. " J.N Majhi, consul général de l’Inde à La Réunion

"Nous sommes réunis pour partager le souvenir historique pour la nation indienne, celui qui fera d’elle la plus grande nation démocratique du Monde. L’Inde est chez nous depuis longtemps et nourrit le cœur de notre pays." Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis, septième vice-présidente de la Région

« Le 15 août 1947, le peuple indien montre alors toute sa résilience vers la liberté.

Je souhaite à toute la diaspora indienne et ici et d’ailleurs une très belle fête d’indépendance. »

Jean-Marie Virapoulle, vice-président du Conseil départemental

"Fêter aujourd’hui l’Inde indépendante, où cohabite des pratiques religieuses et culturelles diverses, une multiplicité de langues, 1600 dialectes parlés dans 28 états, trouvent une résonance particulière sur notre territoire, qui se caractérise par le mélange des cultures et la pluralité des rites et des croyances.

Le défi que l’Inde a relevé, qui était de construire un Etat laïque, dans une société religieuse, de construire l’unité dans la diversité, notre société créole peut aussi s’enorgueillir de l’avoir relevé. Si l’Inde est aujourd’hui un pays maintenu ensemble par des fils solides mais invisibles, La Réunion est aussi un pays maintenu ensemble par des fils solides mais invisibles.

L’Inde et La Réunion sont la preuve qu’une république laïque, partageuse et accueillante peut se nourrir d’une société pluri religieuse, multiculturelle respectueuse de l’altérité.

Cette célébration constitue indéniablement d’un temps fort. Il s’agit pour nous Réunionnais de faire unité et de manifester notre volonté d’ouverture au monde. Nous participons aussi à travers cette commémoration à célébrer la liberté et le courage de ses femmes et hommes, qui ont contribué par leur lutte, leur désir de dignité, de liberté, à l’universalité des droits humains. " Huguette Bello