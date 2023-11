La Région Réunion présente à la conférence des Régions Périphériques Maritimes

Conseiller régional en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la transition énergétique, Jean-Pierre Chabriat, représente la Région Réunion à la 51e Assemblée Générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), à Saint-Malo. Cet évènement réunit les représentants des régions européennes maritimes, de la Commission européenne, du Parlement européen, des États membres et de certaines organisations (clusters, ports notamment). Nous publions le communiqué ci-dessous.

Lors de la séquence sur la filière des énergies renouvelables marines offshore au coeur des stratégies de développement et de la coopération des régions périphériques maritimes d’Europe, Jean-Pierre Chabriat a témoigné des défis et enjeux auxquels fait face La Réunion pour atteindre une autonomie énergétique. En tant que territoire non interconnecté, La Réunion a des contraintes supplémentaires, induites notamment par l’isolement et la dimension réduite de ses réseaux électriques.

Il a souligné le fait qu’à La Réunion, ''notre volonté est claire". "Nous voulons assurer une souveraineté énergétique durable pour notre île qui poursuit sa transition démographique et comptera un million d’habitants dans 20 ans ''.

Dans ce cadre il a exprimé la détermination de l’île à déployer un parc éolien offshore flottant d’une puissance de 200 MW à 400 MW. Cette orientation implique de lancer un appel d’offres pour une production combinée d’électricité et d’hydrogène à destination de la mobilité.

Elle permet de consolider un plan relatif à l’hydrogène vert, à destination de la mobilité et notamment du transport routier lourd (camions et autobus et autocars) sans laquelle il serait illusoire d’envisager à l’horizon 2040 une démarche de mobilité durable.

Enfin, Jean-Pierre Chabriat a conclu son propos par ''la volonté de contribuer activement à la mise en oeuvre d’un réseau d’échanges et de partenariats, de mobilités étudiantes et de chercheurs, de travaux de recherche développement au niveau de nos régions ultra périphériques et au niveau de toute autre région disposant de capacité de développement dans le domaine des énergies renouvelables locales notamment marines.

La Réunion pourra faire la démonstration d’être un territoire autonome et propre en matière d’énergie, ce qui aurait valeur d’exemple pour les îles, notamment celles de l’océan indien et pourrait devenir un vecteur puisant de coopération régionale'' .

La CRPM célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Elle rassemble plus de 150 régions issues de 24 États membres de l’Union européenne et représentant près de 200 millions de citoyens européens.