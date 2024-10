La Région Réunion présente au Parlement européen pour un débat sur l’avenir de la politique régionale et de cohésion

Wilfrid Bertile, conseiller régional en charge des affaires européennes et des relations internationales, a participé à un débat au Parlement européen sur l'avenir de la politique de cohésion, organisé avec le soutien de Younous Omarjee, Vice-Président du Parlement européen, et notamment en charge des régions ultrapériphériques (Photo Région Réunion)

Le Conseil régional de La Réunion fait partie des 136 régions signataires d’un plaidoyer pour réaffirmer toute la place que doivent tenir les régions au sein de la principale politique de solidarité de l’Union européenne, une politique indissociable du projet européen lui-même.

Wilfrid Bertile a participé activement à ce débat réunissant une vingtaine de Présidents de régions, des ministres et plus de trente députés européens pour défendre une politique de cohésion et de croissance renforcée après 2027. Il a souligné avec force le rôle d’avant-poste de l’Union européenne que joue La Réunion dans la zone sud de l’océan Indien, et la nécessité pour cette dernière de valoriser davantage sa géographie et ses liens historiques tissés avec les pays tiers avoisinants.

En prévision des auditions du commissaire désigné et compte-tenu de la décision de la Commission européenne de proposer un nouveau cadre financier pluriannuel, cet événement constitue une étape importante pour le plaidoyer régional, et particulièrement pour La Réunion en sa qualité de région ultrapériphérique.

Cet appel à l'action a visé à garantir un budget solide pour la future politique de cohésion, en mettant les régions au centre, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. En effet, la politique de cohésion est la principale politique d’investissement territorial à long terme contribuant au processus d’intégration européenne.

Les régions reconnaissent que la politique de cohésion doit être réformée, et sont prêtes à travailler en parfait partenariat avec les différents acteurs et à tous les niveaux, mais elles s'opposent à la proposition figurant dans les orientations politiques d'un plan unique pour chaque pays. La future politique de cohésion doit être accessible à toutes les régions et respecter une dimension territoriale et locale ainsi que les principes de partenariat et de subsidiarité.

C’est une réalité encore plus vraie dans les régions ultrapériphériques qui sont certes, éloignées du continent mais qui sont au coeur de pôles d’échanges géo- économiques en plein dynamisme, et qui doivent conduire leur développement régional au plus près des enjeux et des défis du territoire et de ses citoyens.

Cette initiative s'inscrit dans la lignée de l'Alliance pour la cohésion et d'autres initiatives en cours en faveur la politique régionale, pilier de la construction européenne.