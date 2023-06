La Région soutient l’agriculture locale

Le Conseiller Régional, Jean-Bernard Maratchia, s’est rendu à Salazie ce jeudi 29 juin 2023 pour la conférence de presse de la Fête du Chouchou. Cette année l’événement se tiendra du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2023 sur le champ de foire de Hell-Bourg. "Notre agriculture réunionnaise est créatrice de richesses et d’emplois. 10 % des actifs réunionnais (contre 1,9 % en moyenne nationale) sont des agriculteurs. Elle représente, en valeur, 5 % de la production intérieure régionale. Et le chouchou en fait partie intégrante : bon an, mal an, sa culture représente 3. 500 tonnes, dont 1.000 tonnes en agriculture Bio" a déclaré le conseiller régional dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: la Région)

"Cette fête est l’occasion de mettre en avant les agriculteurs qui viennent y écouler leur production et les artisans qui partagent leur savoir-faire autour de cette plante en matière de transformation culinaire et artisanale. Vous le savez, il existe encore quelques artisans qui fabriquent des paniers, des chapeaux, des bertels à partir de la fameuse paille chouchou. Le chouchou constitue un des joyaux de notre gastronomie locale.

La Région est fortement engagée en faveur d’agriculture locale forte et durable. Elle soutient les acteurs des filières de l’agro-alimentaire et de l’exportation. Notre agriculture réunionnaise est créatrice de richesses et d’emplois. 10 % des actifs réunionnais (contre 1,9 % en moyenne nationale) sont des agriculteurs. Elle représente, en valeur, 5 % de la production intérieure régionale. Et le chouchou en fait partie intégrante : bon an, mal an, sa culture représente 3 500 tonnes, dont 1 000 tonnes en agriculture Bio. " Jean-Bernard Maratchia, Conseiller Régional, Délégué à l’Agriculture