La Région soutient le financement des entreprises réunionnaises

Premier Vice-Président de la Région Réunion, délégué à l’économie, Patrick Lebreton a participé au comité de pilotage de mise en place du Fonds d’Aide à l’Investissement Régional pour les Entreprises (#F.A.I.R.E. RÉUNION), qui s’est tenu cette semaine au siège parisien du Fonds Européen d’Investissement (F.E.I.). Ce comité de pilotage a permis un point d’étape sur la phase de sélection des banques réunionnaises candidates à la gestion de #FAIRE RÉUNION. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

Après un processus de sélection rigoureux et de haut niveau en termes de standards réglementaires européens, opéré par les équipes du F.E.I., deux banques ont d’ores et déjà obtenu la validation du conseil d’administration du Fonds Européen d’Investissement, la troisième fera l’objet d’une présentation en septembre.

Initié par la Région Réunion, dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement, le dispositif #FAIRE RÉUNION permettra de déployer des outils de financement, en pratique des prêts bancaires à des taux concurrentiels, au profit des entreprises réunionnaises dans un contexte où les petites et moyennes entreprises subissent de plein fouet les effets de la conjoncture, notamment l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, et ceux liés à l’éloignement géographique du territoire, avec pour conséquence un accès aux financements bancaires (prêts, garanties) ou en capitaux, rendu très difficile aux conditions actuelles du marché.

#FAIRE RÉUNION vient ainsi compléter et diversifier la palette des outils déployés par la collectivité régionale dans le cadre du plan de développement économique #la nouvelle économie. D’autres outils sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’une mise en place prochainement.

- Comité de pilotage du dispositif -



Grâce à #FAIRE RÉUNION, et avec le soutien de l’Europe, la Région Réunion injectera 44 millions d’euros au sein de l’économie locale pour une première période de 2024- 2026 et apportera, d’ici quelques semaines, une réponse concrète et adaptée aux besoins financiers de plusieurs centaines de TPE-PME réunionnaises, en soutenant leur compétitivité dans un contexte difficile, conformément à l’engagement de la Présidente de Région Huguette Bello d’accompagner l’économie et les entreprises réunionnaises.#FAIRE RÉUNION s’adressera en priorité aux :

- PME et TPE non cotées qui ont leur siège social, un centre de décision ou un site d’exploitation significatif, à La Réunion ;

- Entreprises jeunes et de petite taille, avec une orientation forte vers les entreprises de moins de dix salariés et les entreprises en création.

Les accords opérationnels entre le FEI (pour le compte de la Région) et les banques seront signés en octobre pour un lancement de #FAIRE RÉUNION au mois de novembre prochain.