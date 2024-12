La Réunion s’invite dans le métro parisien, avec une campagne dédiée aux fruits tropicaux

La Région Réunion, en partenariat avec l’Association réunionnaise interprofessionnelle des fruits & légumes, illumine les quais du métro parisien et de l’Île-de-France avec une campagne de promotion dédiée aux fruits tropicaux de l’île. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Région)

À l’occasion des fêtes de fin d’année, cette initiative ambitionne de promouvoir la richesse et l’excellence agroalimentaire réunionnaise sur 300 faces de quai de métro réparties dans des stations emblématiques de Paris, de Châtelet à Bastille, en passant par Montparnasse, République ou encore La Défense, avec un arrêt dans quelques départements d’Ile de France.

Depuis le lancement de la marque territoriale « La Réunion » en mai 2024, les actions menées se sont principalement concentrées sur les professionnels. Aujourd’hui, cette campagne marque une étape clé en touchant un large public : les habitants de la France hexagonale, la diaspora réunionnaise et les amateurs de saveurs authentiques.

- L’ananas Victoria et les letchis, ambassadeurs de l’excellence réunionnaise -

Reconnue pour l’exceptionnelle qualité de ses productions agricoles, La Réunion met en lumière deux de ses trésors : l’ananas Victoria, considéré comme le meilleur au monde pour son goût unique, et les letchis, stars des tables de fin d’année.

Cette campagne utilise volontairement le terme « litchis », qui fera rougir les réunionnais, mais qui est une appellation qui résonne chez les consommateurs nationaux et les touristes. Cependant, à travers des actions futures, sous le prisme de la marque La Réunion, il s’agira de réintroduire progressivement l’appellation véritable, « letchis », renforçant ainsi la connaissance et l’identité culturelle et historique des produits réunionnais.

- Quand l’été réunionnais réchauffe l’hiver parisien -

Les visuels soigneusement élaborés offrent ainsi un parallèle poétique entre l’été ensoleillé de La Réunion et l’hiver parisien, un contraste qui invite à l’évasion. En cette période propice aux rassemblements, ces affiches transportent les passants vers un univers où l’authenticité, la convivialité et le partage sont au coeur des valeurs véhiculées par la marque « La Réunion ».

- L’humain au coeur de la démarche -

L’ARIFEL, membre du comité de marque, incarne pleinement cet engagement en mettant en avant les savoir-faire locaux et les producteurs réunionnais. Cette campagne reflète ainsi la volonté de la Région Réunion de replacer l’humain au centre de ses initiatives, à travers la valorisation des filières locales, de femmes et des hommes passionnés, autour d’une identité forte.

- Un prélude au Salon de l’Agriculture 2025 -

Cette opération fait enfin un clin d’oeil à la participation prochaine de La Réunion, aux côtés du Département et de ses partenaires, au Salon International de l’Agriculture. Un village de plus de 800 m² sera entièrement dédié à l’île, mettant à l’honneur ses produits phares et son savoir-faire d’exception, dans une célébration de l’excellence et des valeurs réunionnaises.