Le blocage du prix de la bouteille de gaz à 15 euros prolongé

Un dispositif co-financé par la Région et le Département

Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 15 euros à partir du 1er août 2024. La Région est "déterminée à poursuivre son effort au sein d’un dispositif qu’elle a initié et qu’elle cofinance avec le Département" souligne-t-elle. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Elle prolonge une nouvelle fois le plafonnement du prix de la bouteille de gaz qui avait été mis en place le 1er août 2022, au moment des premières répercussions liées à la Guerre en Ukraine.

"Ce dispositif a représenté un investissement total de 10,6 millions d’euros (jusqu’au 31 décembre 2023) financés à part égale par les deux collectivités. Un effort qui est donc maintenu" détaille la Région

"Cette action réaffirme l’engagement de la Région pour soutenir le pouvoir d'achat des Réunionnaises et des Réunionnais, en limitant les impacts sur notre économie insulaire, des variations des prix des matières premières du marché international. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer le quotidien des ménages, en leur assurant un accès équitable à des produits de première nécessité.

La Région œuvre pour un développement économique et social durable et solidaire pour tous" conclut-elle