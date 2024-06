Le lycée Sarda Garriga de Saint-André laurat du concours "Je filme le métier qui me plaît"

Ce mercredi 5 juin 2024 s'est déroulé au domaine des Moca, la remise des prix du concours national "Je filme le métier qui me plaît" 2024. Le lycée Sarda Garriga remporte le premier prix.

Ce concours, qui met en lumière les métiers à travers les yeux des jeunes, a une fois de plus démontré la créativité et l'engagement des participants.

Cette année, pour la première fois, les étudiants ont pu participer à un nouveau concours qui s’intitule "Je filme ma formation". Ce concours a pour objectif de valoriser les formations professionnelles et techniques suivies par les étudiants. Voici les lauréats de cette première édition :

- 1er prix : Lycée Ambroise Vollard - Et pourquoi pas la STI2D

- 2ème prix : Lycée Boisjoly Potier - Bac pro MVC - BJP

- 3ème prix : Lycée Pierre Lagourgue - Le BTS Management opérationnel de la sécurité

La Région Réunion félicite tous les lauréats et participants des concours "Je filme le métier qui me plaît" et "Je filme ma formation". Leur engagement et leur créativité sont une source d'inspiration pour nous tous. Il est important de soutenir des initiatives qui valorisent les talents de la jeunesse Réunionnaise et qui encouragent la découverte des métiers et des formations.