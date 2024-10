Ce mardi 8 octobre 2024, 11 stagiaires du centre de détention du Port ont obtenu leur diplôme d'ouvrier paysagistes après une année d'efforts et de persévérance. Cette formation, cofinancée par la Région Réunion et l'union européenne via le fonds social européen (FSE) "leur ouvre des perspectives d'emploi dans un secteur en pleine croissance sur l'île" note la collectivité régionale dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Région Réunion)