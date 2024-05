Les acteurs de l'innovation sous pavillon "La Réunion" au Salon Vivatech 2024

La Région annonce réunir les acteurs réunionnais de l’innovation du Salon International Vivatech 2024 sous pavillon ''La Réunion''. Du mercredi 22 au samedi 25 mai 2024, Paris Expo Porte de Versailles accueillera des entrepreneurs du secteur de la technologie venus de la France entière et d'Europe pour présenter leur startup et leur projet. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Dans la fidélité à son Histoire, La Réunion dispose de tous les atouts pour être une terre d’innovation. Nous y croyons ! Et nous croyons en nos entrepreneurs locaux et au travail magnifique qu’ils accomplissent ! La Réunion des talents a sa place à prendre dans ce siècle technologique et ce Viva Technology 2024 va en faire, une nouvelle fois, la démonstration", assure la Région.