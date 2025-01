Parcours emploi compétence : l'Etat baisse sa prise en charge et raccourcit la durée des contrats

La Région Réunion exprime sa "vive inquiétude" face aux nouvelles mesures fixées par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2024, qui modifie significativement les modalités de financement des Parcours Emploi Compétence (PEC). Ces mesures réduisent le taux de prise en charge des PEC par l’État de 60 % à 53 %, raccourcissent la durée des contrats de 11 à 10 mois et diminuent le nombre d’heures de travail hebdomadaires. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Cela va fragiliser gravement l’efficacité d’un dispositif crucial pour l’insertion professionnelle et la cohésion sociale sur le territoire réunionnais", alerte la Région.

"Cette décision, prise sans concertation avec les acteurs locaux, ignore des spécificités des territoires ultramarins. La baisse de l’engagement de l’État met directement en péril les emplois et transfère une charge insoutenable sur les collectivités locales", dénonce la collectivité.

Ces modifications "risquent d’aggraver la situation de nombreuses familles déjà en situation de vulnérabilité et vont compromettre des initiatives locales essentielles dans un contexte préoccupant déjà marqué par une résurgence sanitaire avec le chikungunya, une inflation persistante et une précarité croissante, et un chômage endémique parmi les plus élevés de France".

Face à cette situation alarmante, la Présidente de Région a écrit ce lundi au préfet et appelle instamment l’État à maintenir le taux de prise en charge à 60 % pour les territoires ultramarins, en reconnaissance de leurs spécificités, et à prolonger la durée des contrats à 11 mois afin de garantir des parcours d’insertion stables et un accès à la formation.

"Sans ajustement rapide, cet arrêté menace des centaines de familles réunionnaises et compromet des projets vitaux pour le développement territorial", souligne la présidente de Région, Huguette Bello.