Patricia Profil au spectacle de clôture de Muscihall’Ino

Ce vendredi 26 avril 2024, la conseillère régionale Patricia Profil était présente sur le site régional du MoCA où se déroulait le spectacle de clôture de Muscihall’Ino, avec une représentation de magie de Michel Fages, organisé par le Club Hervé Spectacles. Le Club Hervé Spectacles organise et produit des spectacles et s’implique aussi dans le monde associatif. Les bénéfices de leurs représentations sont reversés aux associations Éclats de l'Île et Enfants du Monde. "La Région est fière de soutenir cette manifestation qui allie art et générosité" souligne la collectivité régionale (Photo Région Réunion)