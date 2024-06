Patrick Lebreton présent à l'ouverture du Forum des Pionniers

Ce mardi 4 juin 2024, le vice-président Patrick Lebreton représentait la Région lors de l’ouverture du Forum des Pionniers. C'est un événement qui réunit plus d'une centaine d'acteurs du secteur touristique français et qui est organisé cette année à La Réunion du 4 au 7 juin, avec le soutien financier de la Région Réunion. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Le Forum des pionniers est unique en son genre, favorisant la déconnexion et les rencontres entre professionnels du tourisme. Il combine affaires et convivialité pour créer des synergies et permettre aux participants de partager leur passion pour le tourisme. Cette année, les invités découvriront la biodiversité, le patrimoine mondial de l'UNESCO et le vivre ensemble de l'île, grâce à un programme élaboré avec l'IRT, la FRT et les Offices du tourisme intercommunaux nord, ouest, est, sud et DSR. Des conférences sur le thème "La création de valeur plurielle, un défi à relever" enrichiront également les échanges.

Le Forum des pionniers 2024 est une opportunité supplémentaire de positionner La Réunion comme une destination touristique de choix. En plus de renforcer la visibilité de l'île sur le marché français, cet événement permettra de développer des liens économiques solides entre les professionnels du tourisme.

"Ces dix dernières années, il y a eu le Maroc, le Portugal, Chypre, Bahreïn, la République Dominicaine, la Serbie et Israël. C’est aujourd’hui le tour de La Réunion, et c’est véritablement une opportunité que nous n’avions pas le droit de ne pas saisir. Avec tous les enjeux et les nouvelles dynamiques qui se développent post-covid, à l’heure de la reprise globale de l’activité touristique, nous avons pour objectif de créer un espace privilégié. Durant les quatre jours que durera ce Forum, ce sont donc 130 décideurs du tourisme hexagonal qui sillonneront notre île. Ils alterneront conférences, ateliers, tables rondes et excursions. Ils découvriront nos territoires, notre art de vivre, nos savoir-faire, notre vivre ensemble, mais aussi nos ambitions : pour un tourisme respectueux de notre environnement, de notre culture, de nos valeurs…un tourisme par les Réunionnais et qui profite aux Réunionnais. C’est un enjeu essentiel pour la Région Réunion et ses partenaires ! Notre collectivité poursuit son ambition de faire du tourisme une composante majeure de la croissance de l’économie réunionnaise. L’ambition n’est pas d’atteindre un seuil de fréquentation touristique qui égalerait celui de nos voisins, et qui générerait des problèmes de déplacements et d’affluences sur les sites, voire de dégradation de notre patrimoine. L’objectif est par contre d’accroître les recettes générées par les activités touristiques, et ce dans le cadre d’une politique de développement raisonnée, optimisée, hautement qualitative…où les Réunionnaises et les Réunionnais ont toute leur place" déclare Patrick Lebreton vice-président du conseil régional.