Plaine-des-Palmistes : remise des prix Zerbaz péi

Ce mercredi 29 mai 2024, s’est déroulée la remise des prix du concours Zerbaz péi à la maison du parc national de la Plaine-des-Palmistes, à laquelle la Présidente Huguette Bello a participé. Chaque année, des établissements scolaires de l’île participent au concours Zerbaz Péi, organisé par l'association Aplamedom. L'événement met en lumière les plantes médicinales et aromatiques locales en sensibilisant les jeunes et en les incitant à redécouvrir leur patrimoine. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

"De tous temps, les plantes médicinales ont été au cœur des pratiques de guérison. Mais bien au-delà de leur utilisation thérapeutique, ces plantes sont à La Réunion le reflet de notre héritage culturel et de nos traditions", rapelle Huguette Bello.

"Nos zerbaz, nos tizanes et nos tizaner nous racontent, et traduisent un héritage commun issu des connaissances ancestrales rapportées par les populations venues d’Afrique, de Chine, d’Europe, d’Inde ou encore de Madagascar. Il nous protéger, valoriser et chérir ce trésor inestimable que la nature nous offre, ce savoir précieux transmis de génération en génération", souligne la présidente de Région