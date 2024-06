Projet de réforme de l’assurance chômage : Huguette Bello écrit au Premier ministre

La Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a écrit au Premier ministre, Gabriel Attal, pour lui demander de ne pas appliquer aux territoires ultra-marins les mesures de la prochaine réforme de l’assurance chômage. Ce changement aurait pour conséquence un durcissement des conditions d’ouverture des droits à indemnisation, et une réduction de la durée d’indemnisation (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Réunion est marquée par un chômage de masse, dont le taux structurellement haut, près de 18%, est depuis longtemps deux fois et demi supérieur à celui de la France hexagonale. La Présidente de la Région Réunion rappelle que le taux d'emploie atteint à peine 50% ; 42% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté ; plus de 2 500 jeunes décrochent scolairement chaque année, et l’on dénombre plus de 44.000 personnes sans formation ni qualification.

Si cette situation n’est pas une fatalité et si tout doit être mis en œuvre pour briser cette trajectoire d’exclusion sociale, elle demeure néanmoins, à l’heure actuelle, une spécificité propre aux outre-mer et en particulier à La Réunion.

- Des conséquences catastrophiques -

La réduction des droits à l’assurance chômage, dans un contexte de maintien d’un taux élevé de chômage et d’aggravation de la vie chère, constituerait une véritable bombe sociale à retardement. Huguette Bello souligne que c’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que lors de la dernière réforme de l’assurance chômage, entrée en vigueur en 2023, le gouvernement avait décidé d’écarter les régions d’outre-mer des règles ayant pour conséquence un durcissement des droits à l’assurance chômage.

La Présidente de Région demande donc au Premier ministre, qu’en toute cohérence, une même adaptation qui tienne compte de la spécificité des territoires ultra-marins soit appliquée pour la prochaine réforme de l’assurance chômage.

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion.