Conseil régional : un budget de plus d'un milliard d'euros pour 2024

L’assemblée plénière du conseil régional s'est tenu ce jeudi 14 décembre 2023 dans l'hémicycle de l'hôtel de Région. En lien avec les orientations budgétaires discutées en novembre, le budget primitif pour 2024 a été adopté. Il s'élève à un peu plus d'un milliard d'euros (Photo rb/www.imazpress.com)

D'un montant de 1.029.475.000 euros, le budget principal du conseil régional se répartira en deux grands secteurs. 514.000.000 euros pour le budget de fonctionnement soit 3% de plus qu’en 2023 et 515.475.000 euros pour le budget d’investissement, soit 1,1% d'augmentation par rapport à l'année précédente.

"Une répartition où pour la première fois nos dépenses d'investissement seront supérieures aux dépenses de fonctionnement. Une bascule par rapport à la précédente gestion qui était celle qui a prévalue de 2010 à 2021" a précisé Patrick Lebreton, vice-président du conseil régional.

"Quel magnifique budget et beau travail réalisé par nos 45 conseillers régionaux. Ce que l'on veut c'est instaurer de la justice, de l'égalité. Je veux que triomphe ce qu'est la devise de la république. Que les Réunionnais soit dans le bien-être et nous savons combien leur vie est difficile aujourd'hui avec l'inflation. Les efforts nous les faisons pour eux et contre la vie chère" a exprimé de son côté Huguette Bello après l'assemblée de ce jeudi.



Ce budget primitif s’est construit autour de trois axes de développement exposée plus tôt dans l'hémicycle par la présidente de Région.



Ainsi, il a été réfléchi autour du développement humain et solidaire, du développement économique par l’ouverture de nouveaux horizons et l’innovation et du développement durable et transition écologique.



Parmi les projets futurs, la construction de lycées, la réhabilitation de centres de formations, l’achèvement de la nouvelle route du littoral mais aussi le programme des routes et des déplacements.

- Favoriser l’accès à l’éducation -

Pour 2024, la Région souhaite garantir une éducation de qualité tout au long de la scolarité et des études supérieures, fournir l'égal accès à la formation professionnelle mais aussi promouvoir et démocratiser les pratiques culturelles et sportives.



Pour ce faire, plusieurs opérations de constructions et de réhabilitation verront par exemple le jour. Les travaux préparatoires autour de la construction des deux lycées, métiers de la mer au Port et métiers du tourisme et de l’hôtellerie à Saint-André, seront entamés ainsi que la reconstruction de l’Afpar de Saint-Francois et la réhabilitation des Creps et du gymnase de Champ Fleuri.



Une attention particulière sera également portée sur les politiques publiques portant sur l’égalité femmes-hommes, la lutte contre le décrochage scolaire ou encore les aides aux jeunes à La Réunion et mobilité.

- Renforcer le soutien aux entreprises -

Côté économie, le conseil régional a pour ambition de renforcer son soutien aux entreprises aussi bien dans l'accompagnement technique qu'au niveau des aides directes. Les porteurs de projet seront eux aussi soutenu.

Plusieurs dispositifs seront créés pour améliorer l'accès des entreprises aux financements publics en plus des aides prévues dans le cadre du programme Feder.

La collectivité travaillera également sur l'internationalisation des entreprises, la relance du tourisme, le numérique, la souveraineté alimentaire, l'innovation ou encore l'accompagnement des secteurs d'avenir.

- Vers une certaine sobriété énergétique -

Pour le développement durable et la transition écologique. Le conseil régionale veut accélérer la mise en œuvre d'actions destinées à décarboner le secteur des transports et à réduire la consommation énergétique notamment en soutenant le développement d'une offre alternative à l'utilisation de la voiture particulière.

Pour réaliser ces objectifs, les défis seront entre autres de réduire la demande en déplacements, développer l'intermodalité au niveau des transports en commun et réaliser de nouveaux aménagements routiers.

⁃ Contexte particulier -

La présidente du conseil régional a précisé les réflexions qui ont impactées ce budget, étudié dans un contexte particulier.



Il y. d'abord, l’instabilité de la situation internationale, notamment avec les impacts des guerres en cours et ainsi le retour de l’inflation.



"Ce sont ensuite les interrogations quant au maintien de la dynamique de nos recettes fiscales : tentative de réforme de l’octroi de mer, électrification progressive du parc automobile menaçant à terme le produit de la tâche sur la consommation des carburants" a exprimé Huguette Bello.



De plus, le budget est élaboré sans pouvoir connaître précisément les montants qui seront arbitrés par l’Etat dans le contrat de convergence et de transformation 2024-2027 actuellement en cours de négociation.



"Enfin la collectivité régionale doit composer avec l’incertitude liée aux contentieux de la nouvelle route du littoral qui constituent un lourd héritage de la gestion passée" a ajouté la présidente de collectivité.



Si le budget primitif 2024 est soumis à plusieurs contraintes, la Région a décidé de ne pas toucher à la fiscalité et donc de ne pas augmenter la pression fiscale sur la population "durement éprouvée par l’inflation".



Dans le même esprit, le dispositif de prise en charge du gel du prix de la bouteille de gaz à 15 euros sera reconduit pour la nouvelle année.



À noter que plusieurs motions ont été présentées par les élus en début de séance concernant le dossier "patient informatisé" et son déploiement au groupe hospitalier du territoire, la vie chère mais aussi une demande de retrait du projet de loi sur l’immigration présentée par Gérald Darmanin ou encore le retrait de la réduction du nombre de contrats Parcours Emploi Formation.

