Inauguration de la voie vélo entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie

L’inauguration de la nouvelle voie vélo régionale a eu lieu ce mardi matin 19 décembre 2023. Cette voie vélo relie les communes de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie. Elle a pour objectif de "promouvoir la pratique du vélo en mode alternatif de déplacement à l’automobile" souligne la Région Réunion. "La réalisation de cette voie a coûté plus de 4 millions d’euros" a indiqué Maurice Gironcel, président de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne (Photo sly/www.imazpress.com)

Lors de cette inauguration Huguette Bello, présidente de Région, a insisteé sur la nécessité de "désembouteiller la Réunion". Elle a estimé que cet objectif est l'affaire de tous et pas seulement celle des politiques. Pour la présidente du conseil régional, il est nécessaire que tout le monde s’implique dans les modes de déplacement doux, dont le vélo fait partie.

Un avis partagé par Maurice Gironcel. Dans cet optique, le président de la Cinor a annoncé le lancement d'un projet de mise à disposition par l'intercommunalité de 2.000 vélos à assistance électrique dans le courant de l’année 2024.

Allant de l'abonnement au mois à la location à la journée, différents formules seront proposées au public. Selon Maurice Gironcel le tarif de prêt serait de "moins de 2 euros par mois tout compris", avec gilet et casque et l’assurance.

le/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com