Région : appel à projets 2024 pour la cohésion des territoires

La Région lance un appel à projets avec comme objectif de renforcer la cohésion dans les quartiers prioritaires et les quartiers pauvres de La Réunion. Selon l'INSEE, près de 36 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 162.000 personnes résident au sein des 49 quartiers prioritaires répartis sur 13 communes. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

"La crise sanitaire que nous avons connue, la dégradation du marché du travail (taux de chômage élevé) et la forte dépendance des habitants aux prestations sociales peuvent expliquer cette situation précaire.

En étant co-signataire des 13 Contrats de ville de La Réunion, la Collectivité régionale souhaite participer de façon volontariste et partenariale dans la mise en œuvre de cette politique publique en faveur des habitants des quartiers les plus fragilisés.

Considérant les associations comme des acteurs majeurs du lien social et du développement local et convaincue de la contribution majeure de celles-ci en faveur d’une société plus inclusive et solidaire, la Région Réunion souhaite contribuer au renforcement de la cohésion sociale, à l’amélioration du cadre de vie et au mieux-vivre ensemble.

Dans ce contexte, la Collectivité régionale a mis en oeuvre cet appel à projets dont l’objectif est d’apporter un soutien volontariste à des actions répondant aux besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que les quartiers pauvres de La Réunion recensés par l’INSEE."

Le dépôt de demande de subvention se fait directement à l'Hôtel de Région ou par voie postale : Hôtel de Région Pierre Lagourgue À l’attention de la Direction de la Cohésion Sociale et des Solidarités Service Egalité et Cohésion Sociale Avenue René Cassin – Moufia BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cedex 9.