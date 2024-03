Région Réunion : lancement de la cellule sur le projet "éolienne en mer"

Ce jeudi 21 mars 2024 à l'hémicycle de la Région Réunion, s'est tenue une cellule sur le projet "éolienne en mer". Un projet en faveur de la souveraineté énergétique de l'île soutenu par le préfet (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Ce projet nécessite du temps et la participation de nombreux acteurs", avoue Jean-Pierre Chabriat conseiller régional délégué à la recherche et à la transition écologique. Porté par Huguette Bello présidente de région et Jérôme Filippini préfet, "éolienne en mer" est un projet qui devrait émerger d'ici une dizaine d'années en postant des éoliennes au large entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

"Nous avons installé la une cellule énergie marine de La Réunion regroupant des parties prenantes qui vont intervenir dans le développement d'énergie marine dans l'île et particulièrement de l'éolien offshore flottant", explique le conseiller régional. Il ajoute : "l'ambition derrière cette installation est d'atteindre l'autonomie énergétique à La Réunion". Regardez

