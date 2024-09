Région Réunion : un "village du développement durable" à la pyramide inversée

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD 974), le réseau GRANDDIR organise un "village du développement durable" ce mercredi 25 septembre 2024 à la Région Réunion, à l'attention des agents. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Au programme, pas moins de 13 stands à thématiques proposeront chacun quatre ateliers EEDD tout au cours de la journée par 10 partenaires du réseau GRANDDIR :

- Tressage de bracelet en fibre bananier depuis l'extraction de la fibre

- Réaliser son service de table (set de table et/ou sous verre) en vacoa tressé

- Atelier DIY de création de sa lessive maison 100% naturelle

- Atelier DIY de création de sel de bain 100% naturel

- Comprendre la problématique du continuum terre/mer et la relation entre les activités humaines et la dégradation des écosystèmes

- Jardins merveilleux

- Découvrir les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) et comment participer à leur lutte

- Low tech tri des déchets et compostage

- Répare tes outils / Reparali Kafé

- Découverte et sensibilisation à la lowtech et à la consommation électrique

- Fabrique ton gobelet avec une bouteille en verre

C'est un message fort de la Région Réunion accompagnée du réseau GRANDDIR pour redynamiser cette envie de faire bouger les choses, pour que la préservation du patrimoine naturel de notre île et son développement durable soient au coeur des priorités.

Il sera le tremplin pour accompagner l'ensemble des actions programmées durant la SEDD 974 cette année.

Enfin, un tel évènement sera réitéré par GRANDDIR pour s'associer à la clôture de la SEDD le mardi 8 octobre 2024 toute la journée, et sera ouvert au grand public et aux établissements scolaires.

Cela se déroulera devant et à l'intérieur du restaurant "Le Zin Zin" à Grands-Bois , en partenariat avec l'association "Ziskakan" et Gilbert Pounia comme parrain de la SEDD 974 pour cette année 2024.

Une opération de nettoyage de déchets sera également organisée sur le même littoral, et viendra s'ajouter à l'opération "100 km de littoral propre à La Réunion", organisée par l'Observatoire Marin de La Réunion grâce au soutien du Département de La Réunion via ses projets citoyens BIC (Budget d'Initiatives Citoyennes).