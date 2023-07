La Région Réunion veut aider "toutes les entreprises" à bénéficier des aides européennes

La Région Réunion lance une campagne d’information vers les entreprises pour les sensibiliser aux possibilités offertes par les dispositifs d’aides régionaux et européens. "L’objectif est de favoriser pour les entreprises, et en particulier pour les plus petites, un meilleur accès à l’information qui leur permettra de mieux connaitre les différentes possibilités d’accompagnement, les secteurs éligibles et les modalités d’accès aux aides européennes et régionales (aides régionales sur fonds propres)" a indiqué la collectivité régionale dans la conférence de presse qu'elle a tenue ce mercredi 5 juillet 2023. Avec 1,5 milliard d'euros, la Réunion est la région de France qui perçoit le plus d'aides européennes (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L’enjeu pour la Région est que toute entreprise éligible à La Réunion "dans les secteurs prioritaires soit informée et en capacité de recourir à ces dispositifs à des étapes clés de son développement notamment en termes de création, d'investissements, de recrutements, et de financement" souligne la Région.

"La Réunion est le territoire qui est le plus aidé par l'Europe avec 1,5 milliard d'euros" a souligné la président de Région, Huguette Bello. "Ces aides doivent bénéficier à toutes les entreprises, mêmes celles qiui on cinq ou dix employés, et par seulement aux initiés, nous voulons démocratiser" a-t-elle ajoué.

132 employés de la Région seront au service des entreprises pour les aider à monter leurs de demandes d'aides sur un ou pluisuers des 48 dispositifs existants. "Les entreprises seront accompagnées dans ces démarches souvent complexes" a souligné Huguette Bello. Regardez

Cinq secteurs sont prioritairement visés par cette action d'aide et d'accompagnement : "le tourisme,l'inovation, l'export, le numériques et les secteurs productifs" énumère la Région. "Ce sont des secteurs qui s'entrecroisent"commente Patrick Lebretonr, premier vice-président de la Région. Regardez

La collectivité régionale est l'autorité de gestion pour le Feder (Fonds européen de développement régional), met en oeuvre les fonds européens à La Réunion. C'est à ce titre qu'elle s’engage dans une démarche d’information vers les entreprises locales.

